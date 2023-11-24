В Кремле ответили на вопрос о дате большой пресс-конференции Путина Песков: скоро пройдет большая пресс-конференция Путина

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится скоро, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова. Точная дата проведения мероприятия пока не раскрывается.

Скоро, — заявил Песков.

В последний раз большая пресс-конференция главы государства, во время которой он отвечает на вопросы российских и зарубежных журналистов, проходила в 2021 году. В этот раз пресс-конференция Путина пройдет в новом формате — ее объединят с прямой линией. Таким образом, с президентом смогут пообщаться не только представители СМИ, но и граждане России.

По предварительной информации, мероприятие может состояться 14 декабря. Как сообщали некоторые СМИ, эта дата в Кремле рассматривается в качестве основной.

Ранее заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО Юрий Вяземский рассказал, что у него есть личные вопросы к Путину, которые хотел бы ему задать. Ему интересно, как президенту удается выдерживать все удары, которые на него сыплются, и откуда на это берутся силы. Профессор также хочет поинтересоваться у Путина, не мешает ли ему нынешняя ситуация в мире оставаться совестливым и сострадательным к людям.