В Кремле ответили на вопрос о беседе Путина с генсеком ООН в Пекине Песков: у Путина и Гуттериша пока не было возможности побеседовать в Пекине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерриш пока не беседовали на полях форума «Один пояс — один путь» в Пекине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, возможности для переговоров пока не было.

Пока не было [возможности переговорить], — сказал он.

Ранее на форуме президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит пообщался с российским лидером на русском языке. Он поблагодарил Путина за встречу и выразил сожаление, что не смог участвовать в Восточном экономическом форуме.

До этого Путин встретился в Пекине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом. По словам Орбана, отношения Венгрии и России очень много потеряли из-за специальной военной операции на Украине и санкций, однако Будапешт старается спасти все, что можно. С главой Вьетнама Путин обсудил восстановление торгово-экономического взаимодействия, которое в прошлом году пережило спад.

Президент России прибыл в Китай 17 октября по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В Пекине президент РФ проведет два дня. За это время он поучаствует в международном форуме «Один пояс — один путь», а также проведет переговоры с лидерами ряда стран.