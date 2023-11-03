В Кремле ответили на вопрос, кто возглавит ЧВК «Вагнер» Песков: в Кремле не знают, кто может возглавить ЧВК «Вагнер»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

В Кремле не располагают информацией о том, кто может занять место руководителя ЧВК «Вагнер», сказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, этот вопрос находится вне поля зрения Кремля.

Это вопрос не к нам. Это не наша тема, и никакой информацией здесь я не располагаю, — уточнил Песков.

Кроме того, продолжил представитель Кремля, ЧВК «Вагнер» де-факто не существует, а мнения на тему их действий ни на чем не основываются. Таким образом Песков прокомментировал статью Wall Street Journal, которая заявила о беспокойстве США по поводу вагнеровцев в Сирии. Газета писала, что бойцы могли передать зенитно-ракетные комплексы ливанской группировке «Хезболла».

Ранее появилась информация, что пост руководителя ЧВК «Вагнер» занял сын погибшего в авиакатастрофе бизнесмена Евгения Пригожина Павел. Также сообщалось, что в российских регионах возобновили набор бойцов в частную военную компанию.

Журналисты 59.ru писали, что информацию о возобновлении набора в ЧВК «Вагнер» подтвердил пермский представитель «музыкантов». Он пояснил, что сейчас частная военная компания вошла в состав Росгвардии и стала ее подразделением.