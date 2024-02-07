В Кремле ответили на вопрос, когда выйдет интервью Путина Карлсону Песков: интервью Карлсона с Путиным выйдет, когда захочет сам журналист

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Интервью президента России Владимира Путина прибывшему в страну экс-ведущему американского телеканала Fox News Такеру Карлсону выйдет тогда, когда сам журналист будет готов его опубликовать, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. При этом он назвал абсолютным фейком появление выдержек из стенограммы интервью Путина Карлсону, передает ТАСС.

Я не хотел бы забегать вперед, все-таки это его интервью. Поэтому, когда он будет готов это опубликовать, наверное, обо всех деталях сначала он сам расскажет, — сказал представитель Кремля.

Ранее Карлсон заявил, что в скором времени возьмет интервью у главы России. Американец, по его словам, самостоятельно организовал и оплатил поездку в Москву, не получая поддержки от властей или кого бы то ни было. При этом он объяснил, что приехал в Россию «не из любви к Владимиру Путину, а из любви к США», чтобы донести до граждан своей страны суть происходящего на Украине. Американская газета The Wall Street Journal ранее назвала 8 февраля предполагаемой датой выхода этого интервью.

В США такой поступок журналиста сочли предосудительным. Бывший член палаты представителей Адам Кинзингер назвал представителя прессы предателем на фоне сообщений о его визите в Россию. Однако за Карлсона сразу вступился американский предприниматель Илон Маск, который напомнил о праве журналиста беседовать с любыми публичными личностями, а также пообещал не блокировать интервью с Путиным в соцсети Twitter (X).