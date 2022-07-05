В Кремле ответили на утверждение о старой бытовой технике — «друге Путина» Песков: старая бытовая техника является другом не для Владимира Путина, а для американцев и европейцев

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В Кремле не согласны с утверждением о том, что старая бытовая техника в Европе может являться «другом Путина», потому что потребляет огромное количество электричества, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, скорее такая техника остается другом для жителей США и самой Европы, передают «Известия». Так он прокомментировал публикацию Bloomberg с призывом избавляться от старых приборов.

Старая техника является не другом Путина, а другом американцев. Потому что сейчас поставляется больше дорогого американского сжиженного газа, чем российского трубного, — сказал Песков.

По мнению пресс-секретаря президента РФ, старая и потребляющая много энергии техника может являться еще и другом европейского руководства. Песков подчеркнул, что власти ЕС приняли решение сокращать поставки надежного, дешевого и прогнозируемого по цене российского газа.

Накануне агентство Bloomberg опубликовало статью под названием «Ваш старый холодильник — друг Владимира Путина. Выбросьте его!». В ней обозреватель Хавьер Блас призвал жителей Европы отказываться от старой бытовой техники из-за президента России.

В материале экономия электроэнергии приравнивается к экономии природного газа. Это объясняется тем, что большая часть электричества в Европе вырабатывается за счет сжигания голубого топлива. По мнению обозревателя, газ необходимо сохранять до момента, когда потребуется отапливать дома.