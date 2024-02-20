В Кремле ответили на заявления Борреля о расследовании смерти Навального Песков: РФ не воспринимает призыв Борреля о расследовании смерти Навального

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Жозеп Боррель

Москва не воспринимает требования о международном расследовании смерти российского оппозиционера Алексея Навального, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Тем более, подчеркнул представитель Кремля, если они исходят от главы дипломатической службы Евросоюза Жозепа Борреля. Как пишет ТАСС, глава европейской дипломатии ранее заявил, что Россия должна разрешить провести международное и прозрачное расследование по этому делу.

Мы не воспринимаем такие требования вообще, тем более от господина Борреля, — сказал Песков.

Также представитель Кремля ответил на утверждения вдовы Навального, что к смерти оппозиционера может быть причастен глава государства Владимир Путин. Он назвал их голословными и добавил, что президент не видел обращение Юлии Навальной о том, что она планирует продолжить дело своего мужа.

До этого представитель Кремля назвал заявления западных политиков о смерти Навального хамскими. По его словам, они не подобают государственным деятелям и не красят их.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее заявил, что смерть Навального выгодна тем, кто собрался в Мюнхене. В то же время он предложил дождаться результатов расследования, чтобы достоверно узнать, кто за этим стоит.