В Кремле ответили на слухи о старте президентской компании в ноябре Песков: в Кремле не слышали о планах начать президентскую компанию в ноябре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о возможном начале президентской компании в ноябре этого года, передает РИА Новости. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать информацию газеты «Коммерсантъ», которая сообщила со ссылкой на близкие к администрации президента источники о неформальном старте президентской кампании к открытию международной выставки-форума «Россия».

Мне ничего не известно о том, что президентская кампания будет официально объявлена в ноябре. Я, честно говоря, такой информацией не располагаю. Больше мне добавить нечего, — сказал представитель Кремля.

РБК со ссылкой на источники, близкие к руководству российских регионов, ранее писал, что администрация главы российского государства приступила к предварительному формированию списка доверенных лиц для «кандидата от власти» к грядущим выборам главы государства

Ранее художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков заявил, что готов стать доверенным лицом Владимира Путина на предстоящих выборах. По словам актера, он с гордостью примет такое предложение, если оно поступит.