В Кремле ответили на сомнения, что еврей Зеленский может быть связан с ИГ Песков: нельзя говорить о связях исламистов с Зеленским до конца следствия

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

До конца следствия власти не могут утверждать о связях исламистов, устроивших теракт в «Крокусе», с президентом Украины Владимиром Зеленским, который является евреем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он посоветовал внимательнее изучить заявления главы государства Владимира Путина о возможной причастности к атаке ИГ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Еврей там (во главе Украины. — NEWS.ru) стоит своеобразный. Еврей, который во многом проявляет симпатии и тяготение к националистическому духу, который пропитал руководство киевского режима. Это можно сказать совершенно однозначно, опираясь на факты и заявления, — заявил Песков.

Путин в ходе совещания 25 марта заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен руками радикальных исламистов. По словам президента, Москве известно, кто был исполнителем теракта, но ее интересует, кто являлся заказчиком.

Глава государства отметил, что США пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что в нападении на концертный зал в Красногорске не было украинского следа. В ходе совещания глава СК России Александр Бастрыкин доложил Путину, что число погибших в результате теракта достигло 139 человек.