В Кремле ответили на слухи о планах КНДР направить армию в Донбасс Песков заявил, что не знает о планах КНДР направить инженерные бригады в Донбасс

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

В Кремле не знают о слухах касательно решения Пхеньяна отправить инженерные бригады Корейской народной армии в Донбасс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. О подобных планах КНДР ранее сообщал американский Институт изучения войны.

Я не знаю, о чем идет речь, — заявил Песков.

Институт изучения войны, который занимается мониторингом ситуации на Украине, утверждал, что Северная Корея планирует направить в Донецкую и Луганскую народные республики подразделения военных инженеров и строителей.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Запад боится всего, включая собственную тень прошлого. Он подчеркнул, что западные страны опасаются всего новаторского в международных отношениях. По словам дипломата, когда речь идет о заключении договора между Москвой и Пхеньяном, коллективный Запад даже не знает содержания.

Издание The Associated Press сообщало, что поездка президента России Владимира Путина в КНДР стала тревожным сигналом для Вашингтона и Сеула. Журналисты объясняют это тем, что в условиях нарастающей конфронтации с США и их союзниками из-за Украины российский лидер готов бросить вызов интересам западных стран.