В Кремле ответили на слова Зеленского про переговоры с Россией Песков о словах Зеленского про диалог с РФ: реальность с начала СВО поменялась

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Дмитрий Песков

Мировому сообществу придется считаться с тем, что в состав России вошли четыре новых субъекта, геополитическая реальность с момента начала спецоперации на Украине изменилась, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова президента Украины Владимир Зеленского о том, что Киев готов вести переговоры с Москвой, когда страны вернутся к границам 1991 года, передает РИА Новости.

Геополитическая реальность с момента начала СВО кардинально поменялась, изменились границы и Украины, и РФ. У нас появилось четыре новых субъекта, и это нельзя не учитывать, это новая реальность, с которой, безусловно, всем придется считаться, — сказал представитель Кремля.

Ранее Зеленский в интервью CBS не стал отрицать, что переговоры с Москвой могут начаться до того, как Киеву удастся выйти на границы 1991 года и вернуть территории, отошедшие под контроль РФ. Телеканал, в свою очередь, напомнил, что в Кремле этот вопрос считают закрытым и требуют признать «реалии на земле».

В феврале экс-заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что время для мирных переговоров по Украине не пришло. По ее мнению, Киеву надо приступать к ним, когда он окажется «в более сильной позиции», а сейчас Вашингтон выступает против паузы «или фальшивого мира».