В Кремле ответили на слова Запада об изоляции России Песков: заявления Запада об изоляции России несостоятельны

Заявления об изоляции России несостоятельны, поскольку мир гораздо больше, чем страны коллективного Запада, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, сегодня все больше государств стремятся к сотрудничеству с РФ.

Подобные обсуждения абсолютно несостоятельны, потому что мир гораздо больше, чем страны коллективного Запада. Мы видим, что все больше стран тяготеют к тому, чтобы выстраивать нормальные равноправные отношения, основанные на взаимном интересе и взаимном уважении. Мы не сомневаемся, что этот процесс будет продолжаться, и круг таких дружественных стран будет расширяться, — объяснил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров завил, что попытки западных стран изолировать Россию обернулись полным провалом. По словам министра, терпят фиаско и усилия Соединенных Штатов и их союзников по принуждению мирового сообщества жить по «придуманному порядку».

Министр напомнил, что страны, в которых проживает мировое большинство (85% населения планеты), не желают «таскать каштаны из огня» для бывших колониальных метрополий. Он отметил, что движение к многополярности — это уже геополитическая реальность. В этой модели конфронтацию сменяют принципы Устава ООН и практика уважения суверенитета, подчеркнул Лавров.