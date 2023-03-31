В Кремле ответили на слова Лукашенко про бойцов «по обе стороны фронта» Песков о словах Лукашенко: ВС России на Украине продолжают выполнять поставленные задачи

Фото: Министерство обороны РФ

Военнослужащий РФ в зоне проведения СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы белорусского государства Александра Лукашенко, который заявил, что «по инсайдерской информации, сегодня люди по обе стороны фронта на Украине «уже сами договариваются», передает РИА Новости. По словам Пескова, бойцы Вооруженных сил РФ, участвующие в специальной военной операции, продолжают выполнять поставленные перед ними задачи.

Это я не знаю, здесь, наверное, лучше спрашивать у нашего министерства обороны. Наши военнослужащие, которые задействованы в специальной военной операции, продолжают выполнять поставленные перед ними задачи, — заявил спикер Кремля.

31 марта Лукашенко рассказал о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным на тему отправки ядерного оружия в Белоруссию. Он подчеркнул, что речь шла именно о возвращении арсеналов, которые были выведены с территории республики после обретения независимости. По словам белорусского лидера, он целенаправленно активизировал переговоры с Путиным по этому вопросу.

Президент Белоруссии ране предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перемещения техники и переброски оружия. Глава республики также заявил об угрозе третьей мировой войны с «ядерными пожарами», избежать которой можно только путем переговоров.