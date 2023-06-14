В Кремле ответили на слова Лукашенко о том, что РФ обсуждала аренду Крыма Песков опроверг слова Лукашенко о желании Москвы и Киева договориться об аренде Крыма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Россия и Украина в Стамбуле якобы хотели договориться об аренде Крыма, передает ТАСС. По словам представителя Кремля, полуостров — российский регион.

Нет, не это не так <...> Крым — это неотъемлемая часть России, это российский регион, — сказал Песков.

Лукашенко заявил, что Россия и Украина хотели договориться об аренде Крыма во время мирных переговоров в 2022 году в Стамбуле. По его словам, российский президент Владимир Путин показал ему соответствующий проект договора о прекращении боевых действий. Белорусский лидер добавил, что процесс был хорошим, договор могли подписать главы государств.

Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что Россия может пойти на некоторые компромиссы при условии мирных переговоров с Украиной. Он при этом подчеркнул, что уступки не могут быть допустимы по ряду ключевых направлений для Москвы. Среди них парламентарий выделил гарантии безопасности, угрозы мирному населению, а также территориальную принадлежность новых регионов, в том числе Крыма.