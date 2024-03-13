В Кремле ответили на ситуацию с гражданами Непала в зоне СВО Песков переадресовал в МИД России вопрос о гражданах Непала в зоне спецоперации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что по поводу вопросов, касающихся нахождения граждан Непала в зоне проведения специальной военной операции, нужно обращаться в МИД России. Он также отметил, что непальские власти не запрашивали контактов с РФ на высшем уровне, передает ТАСС.

Это никак не тема администрации [президента], это все-таки тема Министерства иностранных дел, — сказал Песков.

В декабре 2023 года внешнеполитическое ведомство Непала сообщило о гибели шестерых граждан, которые принимали участие в специальной военной операции России на Украине. Власти южноазиатского государства попросили РФ отправить им тела погибших и «не вербовать непальцев в армию».

Представители непальского МИД уточнили, что их граждане участвовали в боевых действиях на стороне России. Также известно, что один непальский боец взят в плен на Украине. В дипведомстве государства уточнили, что власти южноазиатской страны предпринимают дипломатические усилия для освобождения своего гражданина.

В январе 2024 года агентство Reuters сообщило, что власти Непала прекратили выдачу своим гражданам разрешений на работу в России и на Украине. Решение принято из-за гибели непальцев в зоне СВО. Отмечается, что по меньшей мере 10 непальских солдат погибли в рядах российской армии, еще около 100 числятся пропавшими без вести.