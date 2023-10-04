В Кремле рассказали о контактах России с ЕС и США по Карабаху Песков назвал неточной информацию Politico о контактах РФ с Западом по Карабаху

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Дмитрий Песков

Россия вела определенные контакты со странами Запада по ситуации вокруг Карабаха, но не те, о которых сообщала Politico, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Зарубежное издание писало, что 17 сентября, до начала проведения Азербайджаном контртеррористической операции в Карабахе, Россия, Евросоюз и США провели секретные переговоры по ситуации в этом регионе.

Не совсем так, как это описывают. Там очень много неточностей, много ошибок в этом материале. Определенные контакты по Карабаху были, они имели место. Но это не те переговоры, о которых там написано, — заявил представитель Кремля.

Politico ранее писала, что на встрече 17 сентября США представлял старший советник по переговорам на Кавказе Луи Боно, ЕС — представитель в регионе Тойво Клаар, а Россию — специальный посланник президента РФ Владимира Путина по отношениям между Арменией и Азербайджаном Игорь Ховаев.

Минобороны Азербайджана 19 сентября заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. В ведомстве подчеркнули, что о принятых мерах проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство совместного турецко-российского мониторингового центра.

Одним из основных условий Баку была капитуляция армянских вооруженных формирований. Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что цели АТО достигнуты. В конце сентября Самвел Шахраманян, называвший себя президентом непризнанной Нагорно-Карабахской республики, подписал указ, согласно которому Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование 1 января 2024 года. Согласно тексту документа, распускаются все государственные учреждения и организации, находящиеся в ведомственном подчинении.