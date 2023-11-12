В Кремле ответили на публикации западных СМИ о «заднем дворе» Путина Песков: называющие Казахстан «задним двором» Путина СМИ ведут инфовойну

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев

Формулировки западных СМИ о том, что Казахстан — «задний двор» для президента России Владимира Путина, являются глупостями и не соответствуют действительности, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Соответствующий фрагмент журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале. По словам пресс-секретаря российского лидера, зарубежные медиа ведут информационную войну.

Это все глупости. Это все информационные войны. Казахстан — это суверенная страна, которая развивает сотрудничество по всем возможным азимутам и не делает это в режиме «или с этими, или с этими». Это самодостаточная страна, но наш стратегический союзник, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее американское агентство Bloomberg, рассказывая о визите президента Франции Эммануэля Макрона в Казахстан, назвало эту страну «задним двором» президента России. Публикация вызвала шквал критики со стороны казахстанцев.

Целью визитов Макрона в Казахстан и Узбекистан журналисты назвали укрепление энергетической безопасности страны. Обе республики богаты энергоресурсами и являются одними из главных поставщиков урана.