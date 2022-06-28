В Кремле ответили на призывы к российским ученым переезжать за границу Песков заявил, что создание условий для научных сотрудников — один из приоритетов властей

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, не боятся ли в Кремле «утечки мозгов в Великобританию, Финляндию или Данию после заявлений представителей этих стран о наличии «приятных условий» для ученых, сообщает РИА Новости. По словам представителя Кремля, создание комфортных условий для научных сотрудников — это приоритет в России и вложения в эту сферу имеют свой эффект.

Удержать ученых, удержать любых специалистов можно только комфортными условиями для работы. Вы знаете, что наши мегагранты, система грантов, система создания специализированных лабораторий для молодых ученых и так далее — все это представляет собой комплекс мер для того, чтобы страна была привлекательной для ученых, — заявил Песков.

Накануне британский премьер Борис Джонсон обратился к российским ученым с призывом уезжать из РФ. По его словам, в Великобритании расширена на россиян действующая система партнерства с университетами Украины, которая позволяет украинским ученым заниматься исследованиями на территории Соединенного Королевства. В настоящее время в Британии научной работой по программе «Исследователи в зоне риска» занимаются около 130 ученых с Украины.