В Кремле ответили на призыв Пушилина о вводе дополнительных войск в Донбасс Песков заявил, что вопрос о дополнительных силах ВС РФ в Донбассе является прерогативой МО РФ

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Вопрос о задействовании дополнительных сил ВС России в Донбассе является прерогативой Минобороны РФ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. Таким образом он прокомментировал обращение главы ДНР Дениса Пушилина о необходимости задействовать дополнительные союзнические силы из-за обстрелов Донецка украинскими войсками.

Это прерогатива Министерства обороны, потому что это связано с продолжением спецоперации. Но я хочу напомнить о том, что говорил наш президент. Главное, основной задачей спецоперации является обеспечение безопасности и защита людей в Луганске и Донецке, — сказал Песков.

Он добавил, что в Кремле видят рост числа обстрелов гражданских объектов Донбасса, но решение об ответных мерах должны принимать военные.

Накануне Донецк в течение нескольких часов подвергался массированным ударам ВСУ. Такого мощного и продолжительного обстрела не было за все время конфликта, как отметили в представительстве ДНР в СЦКК. Всего ВСУ выпустили почти 300 ракет РСЗО и артиллерийских снарядов. Наиболее интенсивным атакам подверглись Буденновский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Ворошиловский районы Донецка.