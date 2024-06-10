В Кремле оценили итог визита СМИ из недружественных стран на ПМЭФ Песков: представители СМИ недружественных стран были приглашены на ПМЭФ не зря

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В Кремле не разделяют позицию, что Россия зря пригласила на Петербургский международный экономический форум представителей СМИ из недружественных стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что правительство не испытывает сожалений по этому вопросу, передает ТАСС.

Нет, в Кремле нет ни сожалений, ни разочарований, — заявил Песков.

Представителя Кремля спросили, считает ли он, что не следовало вести диалог с представителями СМИ из недружественных стран, поскольку они могли исказить услышанное на встрече. В ответ Песков заявил, что не согласен с такой точкой зрения.

Ранее Песков высказался о поездках президента России Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам. По его словам, Кремль своевременно проинформирует о визитах главы государства. Песков отметил, что российским властям сперва необходимо согласовать визиты с представителями руководств этих стран.

Вместе с этим он высказался об итогах выборов в Европейский парламент. Песков заявил, что их еще предстоит проанализировать, однако уже сегодня невооруженным взглядом заметна динамика на рост популярности правых партий, несмотря на сохранение лидирующих позиций за проевропейцами.