В Кремле ответили на просьбу отшельницы Лыковой увидеться с Путиным Песков не уверен, что Путин приедет к отшельнице Агафье Лыковой во время отпуска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин вряд ли сможет приехать в тайгу к отшельнице Агафье Лыковой во время отпуска, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, к ней непросто добираться, передает ТАСС. Так представитель Кремля прокомментировал письмо сибирской отшельницы, пригласившей главу государства в гости.

Она достаточно далеко живет, и к ней добираться непросто. Знаю, что и местное население иногда ее навещает, знаю, что губернатор проявляет заботу. Что касается президента — не могу сказать, какие у него планы, будет ли передышка на несколько дней, и если будет — то когда, — сообщил Песков.

78-летняя Лыкова более 30 лет живет одна в таежном лесу Абаканского хребта Западного Саяна в Республике Хакасия. Совсем недавно ее дом оснастили солнечными батареями. Теперь там горят две лампы освещения.

Митрополит всея Руси Корнилий Русской православной старообрядческой церкви ранее заявил, что отшельница отправила президенту письмо с приглашением в гости. По его словам, монахиня все время молится за российского лидера и ждет его приезда.