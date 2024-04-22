В Кремле ответили на предложение приравнять военкоров к бойцам СВО Песков: официальных предложений приравнять военкоров к бойцам СВО не поступало

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Кремлю неизвестно об официальных предложениях приравнять военкоров к бойцам СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, между работой военных корреспондентов и военнослужащих есть большая разница. Он отметил, что по данному вопросу существуют разные точки зрения.

Мне неизвестно, чтобы были какие-то официальные инициативы на этот счет. Вы знаете, что эта тема неоднократно поднималась. Безусловно, есть большая разница между работой, которую выполняют военкоры, и той работой, которую выполняют непосредственно военнослужащие с оружием в руках, — заявил Песков.

Ранее глава Союз журналистов России Владимир Соловьев заявил, что организация окажет помощь семье погибшего в зоне СВО военкора «Известий» Семена Еремина. Таким образом он отреагировал на новость о смерти корреспондента в результате атаки ВСУ.

Еремин погиб от ранений, полученных в результате удара украинского FPV-дрона. Трагедия произошла в районе села Приютного на границе ДНР и Запорожской области. Мужчина попал под огонь при выполнении профессиональных обязанностей — он снимал репортаж. Первый сброс с беспилотника обошелся без последствий, но после второго военкор получил травмы, несовместимые с жизнью.