В Кремле ответили на предложение Лукашенко о мирном договоре с Киевом Песков: Москва не может поступиться целями СВО при заключении мирного договора с Киевом

Фото: Пресс-служба президента Республики Беларусь

При заключении мирного договора Москвы и Киева следует учитывать в первую очередь новые реалии в виде новых территорий России, и положения Конституции, которыми Россия не сможет поступиться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Белоруссии Александр Лукашенко о мире с Украиной без предварительных условий. По его словам, которые приводит РИА Новости, цели России могут быть выполнены как в ходе СВО, так и при переговорах, но их достижение является для России главным.

Существуют определенные цели РФ, которые она выполняет в ходе СВО. Разумеется, при благоприятном положении дел и при соответствующем отношении украинского режима, это может решаться и за столом переговоров. Главным является достижение наших целей, — сказал Песков.

Ранее Лукашенко предположил, что Украина должна заключить мирный договор с Россией без предварительных условий. Он подчеркнул, что другого пути для урегулирования конфликта не существует, а правительству Украины следует исходить из интересов собственного народа. Президент Белоруссии добавил, что войны всегда заканчиваются миром, и нынешняя война на Украине не будет исключением, и отметил, что в случае возникновения конфликта в другой части мира Украина может быть забыта, что может привести к еще большей гибели украинцев.