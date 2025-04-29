В Кремле ответили на предложение Киева о 30-дневном перемирии Песков назвал невозможным 30-дневное перемирие без урегулирования нюансов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Объявить перемирие на Украине на 30 дней трудновыполнимо без урегулирования всех нюансов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на соответствующее предложение, озвученное 28 апреля украинским МИД, передает РИА Новости.

Мы видели, но если говорить о таком долговременном прекращении, то здесь важны нюансы, о которых президент [РФ Владимир] Путин говорил в Кремле. Это тоже важно, но без ответа на эти вопросы идти на такое долгосрочное перемирие трудно. Об этом говорил президент Путин, нужно каждый раз вспоминать эти слова, — сказал Песков.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что республика предлагает России объявить перемирие на 30 дней с текущего момента. По его словам, ждать до 8 мая, как предложила Москва, не обязательно, «если огонь можно прекратить сейчас и с любой даты на 30 дней — значит, это реально».

В понедельник, 28 апреля, Путин сообщил, что перемирие в зоне СВО со стороны России начнет действовать с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. В Кремле уточнили, что Москва даст Киеву адекватный и эффективный ответ, если перемирие будет нарушено. Отмечается, что решение Путина в очередной раз подчеркивает готовность Москвы к мирным переговорам без предварительных условий.