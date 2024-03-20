Предложение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля использовать доходы от замороженных российских активов для военной помощи Украине ведет к разрушению основ международного права, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, ущерб от таких действий будет неизбежен.

Это еще одно заявление в русле движения в сторону разрушения юридических основ европейского и международного права. Европейцы прекрасно отдают себе отчет в том, какой ущерб подобные решения могут принести и для их экономики, и для их имиджа, и для их реноме как надежных, так сказать, гарантов неприкосновенности собственности, — заявил Песков.