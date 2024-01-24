В Кремле прокомментировали беспорядки в Якутии Песков заявил об иммунитете к провокациям у российского общества

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У россиян выработался иммунитет к провокациям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, правоохранительные органы следят за порядком на фоне призывов к организации протестов в Якутии.

Безусловно, определенный иммунитет есть. Когда речь идет о каких-то незаконных действиях, правоохранительные органы четко выполняют свои функции, — сказал Песков.

В Якутии расследуют убийство местного жителя, по предварительным данным, совершенное приезжим, получившим гражданство РФ. Глава региона Айсен Николаев попросил жителей не реагировать на призывы к организации протестных акций, которые появились в социальных сетях.

Ранее СК сообщил, что подозреваемый в убийстве 26-летнего жителя Якутска арестован. Ему предъявили обвинение, расследование дела находится на контроле центрального аппарата ведомства.

По данным МВД, 18-летний подозреваемый повздорил с местным жителем в ночном клубе, после чего через соцсети узнал адрес его проживания и приехал к нему домой со своими знакомыми. В результате трое человек были госпитализированы с ножевыми ранениями, один из них скончался.

Военкор Александр Коц назвал протесты в Якутске очередной попыткой раскачать национальный регион. По его словам, для разжигания беспорядков в таких местах используют «фактор мигранта».