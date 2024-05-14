В Кремле ответили на опасения из-за перестановок в Минобороны Песков: Кремль не видит рисков дезорганизации в работе ВС России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Кремль не видит рисков возможной дезорганизации в работе Вооруженных сил России после ожидаемого назначения министром обороны гражданского лица — бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Соответствующие опасения ранее выразили некоторые западные и украинские СМИ, передает ТАСС.

Нет, — ответил Песков в ответ на вопрос журналистов, опасается ли Кремль такого развития событий.

Ранее президент РФ Владимир Путин выдвинул кандидатуру Андрея Белоусова на пост главы Минобороны, который раньше занимал Сергей Шойгу. Песков отмечал, что глава государства хотел видеть в должности главы МО РФ гражданского человека с целью внедрения инноваций в ведомстве. По его словам, предложенный вариант для этого подходит лучше всего.

Экономист Денис Ракша заявил, что назначение гражданского лица на должность министра обороны удивлять не должно. По его мнению, первой задачей, которая встанет перед Белоусовым в новой должности, это «расчистить все то, что в Минобороны скопилось за долгие годы руководства Шойгу».

Кроме того, Следственный комитет России сообщил, что против начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова возбуждено уголовное дело. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.