В Кремле обвинили Запад в игнорировании преступлений Киева Песков: Запад осуждает Россию, но не обращает внимания на преступления Киева

Фото: Лантыхов Сергей/NEWS.ru

Страны Запада обвиняют во всем Россию, но при этом не обращают внимания на преступления Киева, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, западные государства полностью игнорируют то, что делает киевский режим с людьми, проживающими на территории РФ, передает РИА Новости.

Они дальше намерены во всем обвинять, осуждать Россию <...>, никоим образом не замечать преступления киевского режима, абстрагироваться от того, что делает киевский режим, полностью игнорировать то, что делает киевский режим с людьми, которые живут на тех территориях, которые уже стали частью РФ. И все эти преступления они предпочитают не замечать, — сказал Песков.

11 октября в Николаевской области Украины прогремело несколько взрывов. Также взрывы были слышны во Львовской области, Одессе, Кривом Роге, Запорожье, Вольногорске, Павлограде, Виннице и Ивано-Франковске.

Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, включая Киевскую, Черниговскую, Винницкую, Сумскую, Днепропетровскую области.

Ранее президент США Джо Байден осудил массированные ракетные удары ВС РФ по объектам на территории Украины. Президент отметил, что это лишь укрепляет решимость Вашингтона поддерживать Киев «сколько потребуется».