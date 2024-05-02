В Кремле ответили на обвинения в применении Россией химоружия против ВСУ Песков: обвинения в применении Россией химоружия против ВСУ голословны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Обвинения в применении Россией химического оружия против ВСУ голословны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, подобные заявления ничем не подкреплены.

Мы видели новости на этот счет. Как всегда, такие обвинения звучат абсолютно голословно, ничем не подкреплены, — заявил Песков.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что обвинения США в адрес России в применении химического оружия на Украине одиозны и безосновательны. По его словам, Белый дом пытается запугать партнеров Москвы и перекрыть каналы внешнеторгового сотрудничества.

Госдеп заявлял, что Россия применяла против ВСУ хлорпикрин. Такое сообщение содержится в справке, которую обнародовала пресс-служба Госдепартамента в связи с введением Вашингтоном нового пакета санкций против Москвы. Утверждение послужило основанием для санкций США против войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.

До этого депутат бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон поднял вопрос о применении химического оружия в ходе украинского конфликта. Он потребовал предоставить сведения об использовании украинскими войсками химоружия, а также подчеркнул, что его интересует количество случаев его применения.