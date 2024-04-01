В Кремле ответили на обвинения в адрес России по «гаванскому синдрому» Песков назвал голословными обвинения в адрес РФ по случаям «гаванского синдрома»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспочвенными обвинения в сторону России по поводу причастности Москвы к случаям «гаванского синдрома», когда американские дипломаты чувствовали недомогание. Он отметил, что эта тема не является новой, доказательства по этим обвинениям по-прежнему не последовали, передает ТАСС.

Вы знаете, что это совсем не новая тема. <...> Ни разу никто хоть сколько-нибудь убедительных подтверждений этим голословным обвинениям нигде не публиковал и не высказывал, — подчеркнул представитель Кремля.

«Гаванский синдром» проявляется в виде головокружения, тошноты, головных болей и проблем со слухом. Он впервые наблюдался у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году. Власти США до сих пор не выяснили, что является причиной появления этого недуга у представителей штатов во время их поездок за рубеж.

Вашингтон предполагает, что американские дипломаты подвергались «акустическим атакам», «атакам направленной энергии» со стороны недружественных для США государств.

Ранее телеканал CBS News сообщил, что есть доказательства причастности российских спецслужб к случаям «гаванского синдрома», из-за которого американские дипломаты ощущали необъяснимые тошноту и головную боль. По словам журналистов, речь идет о письмах представителей Совбеза РФ, которые, по заявлениям США, дают возможность прийти к данному выводу.