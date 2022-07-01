В Кремле ответили на обвинения России в ударе по жилому дому в Одессе Песков заявил, что российские Вооруженные Силы не работают по гражданским объектам

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Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации не стреляют по гражданским целям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментируя ракетный удар по жилому дому в Одесской области, передате РИА Новости. Он добавил, что за деталями нужно обращаться в Минобороны.

Хочу вам ещё раз напомнить слова президента РФ о том, что ВС РФ в ходе СВО не работают по гражданским целям. Вместе с тем, они работают по складам военной амуниции, предприятиям, где осуществляется подготовка и ремонт военной техники, местам скальпирования боеприпасов, места сосредоточения и тренировки наёмников, в том числе иностранных наёмников и националистических элементов, — заявил он.

Ранее Песков прокомментировал обмен пленными с Украиной в формате «144 на 144» и заявил, что главная задача обмена — возвращение военных граждан ДНР и ЛНР, передает РИА Новости. Ранее стало известно, что приказ об обмене отдал президент России Владимир Путин. Детали обмена представитель Кремля раскрывать отказался.