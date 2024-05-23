В Кремле ответили на новые задержания в Минобороны Песков о задержаниях в МО: борьба с коррупцией ведется планомерно

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Дмитрий Песков

Борьба с коррупцией в России является последовательной работой, которая ведется на всех уровнях, в этом нет никакой кампанейщины, так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам продолжающиеся задержания высокопоставленных лиц в Минобороны. Отвечая на вопрос, знал ли Кремль заранее о планах задержания, он ответил, что не может раскрыть детали, поскольку не имеет на это полномочий, передает ТАСС.

Борьба с коррупцией — это последовательная работа, это не кампания. Ни о какой кампанейщине здесь, конечно, речи не идет. <...> [Борьба с коррупцией] продолжается во всех ведомствах, — сказал Песков.

23 мая суд постановил арестовать заместителя начальника Генерального штаба ВС России генерала Вадима Шамарина. Такое решение принято в рамках дела о получении особо крупной взятки. До этого сообщалось, что Шамарин был задержан в связи с делом о возможных махинациях. По данным источника в правоохранительных органах, у высокопоставленного военного прошли обыски.

Ранее суд арестовал бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил РФ Ивана Попова. Он является фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере. Также известно, что военного отстранили от своих обязанностей в 2023 году. Сам он объяснил это «сложной ситуацией со старшим начальством».

До этого под стражу был взят замминистра обороны Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки в размере 1,185 млрд рублей. Сообщается, что суд арестовал внедорожник Chevrolet Suburban, Mercedes-Benz V-класса и спортивный мотоцикл MV Agusta, которые принадлежали ему.