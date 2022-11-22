В Кремле ответили на слова Эрдогана об обязательствах России по Сирии Песков: Россия понимает беспокойство Турции по безопасности, связанное с ситуацией в Сирии

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Реджеп Тайип Эрдоган

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана о безответственном отношении России к своим обязательствам в Сирии, передает ТАСС. По его словам, нюансы в подходах есть, но партнерский характер отношений позволяет их открыто обсуждать.

Есть определенные нюансы в подходах России и Турции к положению дел в Сирии и к тому, чьи обязательства не были выполнены по Сочинскому меморандуму. Эти нюансы, иногда даже разногласия, неоднократно обсуждались двумя президентами и, слава богу, дружественный и партнерский характер отношений с Турцией позволяет открыто и конструктивно обсуждать эти разногласия, — сказал Песков.

Он отметил, что Москва с понимаем и уважением относится к обеспокоенности Турции в связи с обеспечением собственной безопасности.

Мы считаем, что это законное право Турции. Вместе с тем мы все-таки все стороны призываем воздерживаться от шагов, которые могут привести к серьезной дестабилизации обстановки. Это может бумерангом вернуться и еще более осложнить положение дел с безопасностью, — резюмировал представитель Кремля.

Ранее Эрдоган сообщил, что Турция провела воздушную операцию в Сирии и Ираке в связи с «отказом России» выполнить обещания по отводу курдских формирований от границы республики. По его словам, операция будет продолжаться как с воздуха, так и с земли.

20 ноября в Минобороны Турции заявили о начале военной операции «Коготь-меч» против курдских формирований на территории Сирии и Ирака. Вооруженные силы Турции за день поразили 89 целей, включая убежища и склады боеприпасов.

При этом Эрдоган заявил, что не обсуждал турецкую воздушную операцию на севере Сирии и Ирака с российским лидером Владимиром Путиным или с президентом США Джо Байденом, хотя, по его словам, президенты знают, что такие операции возможны в регионе в любое время. Он также подчеркнул, что военная миссия прошла успешно. По его словам, решение о сроках проведения наземной военной операции в Сирии будет принято позже, после проведения консультаций.