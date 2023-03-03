В Кремле ответили на идею Кадырова о вводе военного положения Песков: решений о введении военного положения из-за атаки украинской ДРГ не принималось

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие-либо решения о введении военного положения в ряде регионов из-за атаки на Брянскую область не принимались, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. Таким образом он прокомментировал инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова ввести в некоторых областях военное положение, также напомнив, что это прерогатива главы государства.

Это прерогатива президента Российской Федерации. Сейчас каких-либо решений не принималось, — сообщил Песков.

Он добавил, что в Брянской области действует особый приграничный режим, а также принимаются дополнительные меры.

Накануне Кадыров призвал разобраться со всеми участниками нападения на Брянcкую область самым суровым образом. Он добавил, что следовало бы ввеcти в некоторых регионах военное положение с максимальным уровнем реагирования вместо ныне установленного среднего.

Ранее ответственность за нападение в Брянской области взял на cебя «Русский добровольческий корпус». По данным СМИ, это формирование из российских добровольцев, которые ведут боевые действия на cтороне ВСУ и находятся в составе Интернационального легиона сил территориальной обороны Украины. Бойцы РДК опубликовали видeо на фоне здания с табличкой «Любечанский фельдшерско-акушерский пункт», а также видео с почты и фото из Дoма культуры.