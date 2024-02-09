Песков ответил на вопрос, кого Путин назвал патриотом в интервью Карлсону Песков не раскрыл, кого Путин назвал патриотом в интервью Карлсону

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Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос о том, кого именно глава РФ Владимир Путин назвал патриотом, когда рассказывал о ликвидации в Берлине террориста Зелимхана Хангошвили в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, передает ТАСС. Речь об этом зашла в контексте возможных договоренностей по обмену обвиненного в шпионаже американского журналиста Эвана Гершковича. СМИ предположили, что российский лидер имел в виду россиянина Вадима Красикова.

Я оставляю это без ответа. Президент сказал весьма понятно, и он сказал то, что хотел сказать, после того как по Гершковичу последовал вопрос, — сказал он.

Путин в интервью Карлсону отметил, что власти США должны выполнить ряд условий для решения вопроса по делу Эвана Гершковича. Так, он отметил, что есть вопрос о необходимости освобождения российского патриота в одной из стран — союзниц США. Его имя глава РФ не назвал.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер в декабре 2023 года заявил, что США продолжат обсуждать с Россией вопросы, касающиеся обмена арестованного американца Эвана Гершковича и осужденного Пола Уилана. По его словам, власти страны уже сделали Москве несколько предложений, однако ответа не получили.

До этого в зарубежных СМИ появилась информация, что Россия планирует обменять двух арестованных американцев на Вадима Красикова, осужденного в Германии за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Позднее эта информация не получила подтверждения.