В Кремле затруднились ответить, как Путин проголосует на выборах в марте Песков: Путин не определился, как будет голосовать на выборах президента

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС/kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин еще не принял решения, каким способом он будет голосовать на президентских выборах в России в марте 2024 года — посредством электронного голосования или же посетив избирательный участок, заявил Telegram-каналу SHOT пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, говорить об этом пока рано.

Еще рано об этом говорить, — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что в избирательный штаб Владимира Путина, который начал работу с 9 января, поступило свыше 12 тысяч обращений от граждан. Как рассказал сопредседатель его штаба народный артист РФ Владимир Машков, предложения и пожелания поступают со всей страны.

До этого Песков рассказал, что при желании в поддержку кандидатуры Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства можно собрать гораздо больше имеющихся на данный момент 2,5 млн подписей. Он добавил, что уровень поддержки Путина в обществе трудно преувеличить.

Сопредседатель избирательного штаба Путина Марьяна Лысенко ранее сообщила, что в поддержку выдвижения действующего главы государства на новый президентский срок с 23 декабря было собрано более 1,3 млн подписей.