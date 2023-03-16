В Кремле ответили Госдепу на слова о приостановке Москвой участия в ДСНВ Песков напомнил США о том, что Россия не связана условиями ДСНВ

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Россия приостановила свое участие в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. Таким образом он прокомментировал заявление Госдепартамент США о о том, что РФ до сих пор связана условиями ДСНВ.

Мы же можем ещё раз напомнить, что по решению президента Россия приостановила свое участие, — сказал Песков.

Он добавил, что разъяснения на заявления Госдепа будет давать российское министерство иностранных дел.

Все-таки их прерогатива, — резюмировал Песков.

Ранее сегодня Госдепартамент США отказываетcя признать решение России о приостановке участия в ДСНВ. Американское ведомcтво считает решение Москвы «юридически ошибочным» и подчеркивает, что Росcия по-прежнему «связана обязательствами по договору».

21 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что РФ приостанавливает участие в ДСНВ. При этом он отметил, что речь идет именно о приостановке участия, а не о выходе из договора, и для возврата к диалогу потребуются разъяснения о военных намерениях Парижа и Лондона.