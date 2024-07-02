В Кремле отвергли обвинения во вмешательстве РФ в работу спутников ЕС Песков: в Кремле не слышали о вмешательстве РФ в работу спутников ЕС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не слышал о том, чтобы Международный союз электросвязи ООН просил Россию «прекратить воздействие» на европейские спутниковые системы, передает ТАСС. По его словам, он не знает, о каких структурах ООН идет речь.

Мне об этом неизвестно. Здесь нужно разобраться, является ли это полномочиями каких-то структур ООН. Не зная, о каких структурах идет речь и действительно ли так, не считаем возможным что-либо говорить, — заявил представитель Кремля.

Ранее российская компания «Бюро 1440» успешно протестировала в космосе лазерную связь между спутниками собственной разработки. Отмечается, что это был первый такой успешный тест.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер до этого выразил мнение, что Россия запустила противоспутниковый космический аппарат на околоземную орбиту. По его словам, это оружие способно атаковать другие спутники на низкой орбите Земли. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Американский бизнесмен и владелец SpaceX Илон Маск ранее заявил, что Россия пытается заглушить спутниковую связь Starlink на Украине. По его словам, это серьезная проблема, поскольку компании приходится тратить большие ресурсы, чтобы бороться с этим.