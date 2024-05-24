В Кремле отрицают готовность РФ к переговорам по линии фронта на Украине Песков: РФ готова к переговорам по Украине, чтобы достичь цели в рамках СВО

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Дмитрий Песков

Россия готова к переговорам по Украине, но только для того, чтобы достичь цели в рамках специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. Таким образом он прокомментировал публикацию Reuters о том, что Владимир Путин якобы готов к переговорам при фиксации границ по сложившейся на сегодняшний день линии фронта.

Президент неоднократно говорил, что он готов к переговорам. Но переговорам для того, чтобы достичь те цели, которых мы сейчас достигаем посредством специальной военной операции, — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что цели России, как и сложившиеся реалии, понятны, а также напомнил, что, согласно Конституции РФ, в состав страны включены четыре новые территории. Кроме того, он заявил, что Владимир Путин указывал на «ранее составленные очень сложные документы», которые могли бы послужить началом «каких-то дискуссий, но не более того».

Ранее издание Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники сообщало, что Владимир Путин якобы готов начать переговоры об урегулировании конфликта на Украине, если на них будут зафиксированы границы, по которым сейчас проходит линия фронта. При этом Россия продолжит боевые действия, если ее предложение останется без ответа, отметили собеседники.