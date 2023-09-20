В Кремле отреагировали на заявления об этнических чистках в Карабахе Песков: нет оснований заявлять об этнических чистках в Карабахе

В настоящий момент нет никаких оснований для заявлений о том, что в Карабахе проводятся этнические чистки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии «Первому каналу». Он также отметил, что ситуация, которая разворачивается в регионе в настоящий момент, является внутренним делом Азербайджана.

Пока нет оснований говорить об этнических чистках. И для этого существуют прямые контакты, в ходе которых мы доносим нашу возможную озабоченность, — заявил Песков.

По словам Пескова, российская сторона рассчитывает, что Баку будет соблюдать все свои обещания. В частности, отказ от нанесения ударов по гражданским целям. Пресс-секретарь президента также заявил, что все права жителей Карабаха должны соблюдаться. Россия наблюдает за ситуацией в регионе, добавил он.

Мы слышим заявления из Баку о том, что целью являются только военные объекты. И что они не работают по гражданским целям. Мы хотим надеяться, что так оно и есть, — добавил Песков.

Ранее он назвал беспочвенными упреки Армении в адрес России. Несмотря на обвинения со стороны Еревана, Москва продолжает все контакты, добавил он. Армения, как и Азербайджан, остается близким союзником РФ.