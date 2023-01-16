В Кремле опровергли сообщения о конфликте между Минобороны и ЧВК «Вагнер» Песков: конфликт между Минобороны России и ЧВК «Вагнер» есть лишь в информационном пространстве

Фото: Сергей Булкин/NEWs.ru

Дмитрий Песков

Никакого конфликта между Минобороны России и ЧВК «Вагнер» нет, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, эту информацию распространяют противники РФ. Он отметил, что Минобороны и «Вагнер» сегодня преследуют единые цели, передает РИА Новости.

Мы думаем, что в основном этот конфликт существует в информационном пространстве. <...> Иногда устраивают наши информационные противники, иногда наши с вами друзья ведут себя так, что таких врагов не надо, поэтому к этому надо спокойно относиться, все делают общее дело, все воюют за родину. Вот так к этому и надо относиться, — сказал Песков.

По его мнению, участвующие в военной операции на Украине россияне являются героями вне зависимости от того, состоят они в Минобороны или в ЧВК «Вагнер». Представитель Кремля добавил, что они «навсегда будут в нашей памяти».

Ранее СМИ обратили внимание на то, что данные Минобороны РФ и ЧВК «Вагнер» о взятии Соледара различаются. Тогда основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что «лодка и так качается», и отказался комментировать сообщения о возможном конфликте с ведомством.

11 января предприниматель сообщил об освобождении Соледара и его зачистке от подразделений украинской армии. По его словам, мирные жители были выведены из города, а украинские подразделения, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены.

13 января в Минобороны РФ заявили, что российские войска установили полный контроль над Соледаром, что позволяет отрезать снабжение ВСУ в Артемовске. По информации ведомства, после этого военные могут заблокировать и взять в котел остающиеся в нем украинские силы.

В ходе взятия Соледара под контроль подразделения ВДВ совершили скрытый маневр. В итоге они блокировали город с южной и северной сторон, а также атаковали позиции ВСУ, отметили в ведомстве.

Впоследствии в Минобороны сообщили, что во взятии под контроль территории Соледара участвовали бойцы ЧВК «Вагнер». В ведомстве пояснили, что речь идет «непосредственно о штурме городских кварталов, которые были оккупированы ВСУ».