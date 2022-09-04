В Кремле отреагировали на заявление Кадырова об уходе с поста главы Чечни Песков: заявление Кадырова об отставке пока не материализовалось, он продолжает руководить Чечней

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров в настоящее время продолжает руководить вверенным ему регионом. Сообщения о его уходе никак не материализовались. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Мы видели эти сообщения. Скажем так, если я правильно понимаю, эти сообщения пока никак не материализовались. По крайней мере, мы исходим из того, что он продолжает руководство Чеченской Республикой, — сказал Песков.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 3 сентября заявил, что заслужил «бессрочный и длинный отпуск» из-за того, что засиделся на рабочем месте. В своем Telegram-канале он опубликовал видео, на котором признался, что он хочет уйти вовремя, «пока не выгнали». Кадыров занимает пост главы Чеченской Республики уже 15 лет.

В этой связи политолог Сергей Марков предположил, что Кадыров идеально бы смотрелся на посту генерал-губернатора всех взятых под контроль ВС РФ территорий Украины после их присоединения. При этом он выразил уверенность, что Кадыров останется на своем посту и никуда не уйдет.