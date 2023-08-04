Песков отреагировал на заявку Венесуэлы о вступлении в БРИКС Песков заявил о необходимости обсуждения заявки Венесуэлы о вступлении в БРИКС

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Участники встречи лидеров БРИКС, 2019

Заявка Венесуэлы о вступлении в межгосударственное объединение БРИКС требует концептуального обсуждения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. По его словам, этот вопрос будет подниматься на полях грядущего саммита организации, который пройдет в ЮАР.

Сначала нужно провести концептуальное обсуждение этой темы (вступления Венесуэлы в БРИКС. — NEWS.ru). Это очень важная тема — расширенческая проблематика, — заявил Песков.

Венесуэла — не единственная страна, подавшая заявку на вступление в организацию. Помимо нее, такое желание изъявила Боливия, уже передавшая соответствующую ноту российскому посольству. Предполагается, что члены делегации этой страны примут участие в саммите БРИКС в Йоханнесбурге в период с 22 по 24 августа. Президент России Владимир Путин примет в нем участие по видеосвязи.

Кандидат политических наук Станислав Бышок ранее назвал Боливию и Венесуэлу основными претендентами на вступление в БРИКС. Он подчеркнул, что эти страны объединяет с участниками организации «незападное» отношение к миру. Также в объединение с высокой долей вероятности может войти Египет, добавил эксперт.