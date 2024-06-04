В Кремле отреагировали на запрет Риттеру лететь в Россию Песков: ограничения США на выезд Риттера могут быть связаны с его статусом

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Скотт Риттер

Бывший американский разведчик Скотт Риттер, которому Госдепартамент США ограничил выезд в РФ, работал в спецслужбах, напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, ограничения могут быть связаны с этим фактором, так как Вашингтон считает Россию вражеской страной.

Он бывший сотрудник спецслужб, на него распространяются определенные ограничения на выезд за границу, тем более мы для них являемся вражеской страной. Это практикуется во всех странах в отношении бывших разведчиков, — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что в этом деле важно знать детали, о которых не сообщается, а «огульно чего-то кричать не хочется». Однако если на него никакие ограничения не распространяются, то это является «проявлением очередной оголтелой кампании, чтобы препятствовать гражданам США устанавливать хоть какие-то контакты с Россией».

Экс-разведчик должен был участвовать в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 5 по 8 июня. Как считает Риттер, США испугались того, что он планировал сказать на мероприятии. При этом он в любом случае намерен прилететь в Россию, однако поездка состоится позже.

Риттер известен своими заявлениями как о СВО, так и о решениях Вашингтона. В частности, он предупреждал, что армия России может уничтожить Украину за один день без применения ядерного оружия, но Москва, по его словам, не рассматривает такой сценарий.