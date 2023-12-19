В Кремле не стали комментировать инцидент с отказом Норвегии посадить самолет из РФ. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль не располагает данными об отказе российскому борту с пассажиром, нуждающимся в срочной медицинской помощи, в посадке в Норвегии, передает ТАСС.
Ничего не могу сказать, потому что я не знаю, я не располагаю информацией на этот счет, — сказал Песков.
Ранее СМИ писали, что норвежские власти запретили совершить посадку в одном из аэропортов страны самолету авиакомпании Nordwind Airlines с пассажиром на борту, которому стало плохо. При этом Норвегия разрешила самолету пролететь через свое воздушное пространство для возвращения борта в Москву.
Российский лайнер выполнял рейс из столичного аэропорта Шереметьево на кубинский курорт Варадеро. Через несколько часов после вылета у одного из пассажиров открылась язва, и началось внутреннее кровотечение. Из-за внештатной ситуации экипаж запросил у властей Норвегии экстренную посадку на территории страны, но получил отказ.
В Nordwind сообщали, что самолет вернулся в Москву из-за ухудшения состояния двух пассажиров. Борт приземлился в аэропорту Шереметьево 18 декабря в 19:00. Тем же вечером планировалось вновь вылететь на Кубу.