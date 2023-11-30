В Кремле отреагировали на запрет Болгарии пропустить борт с Захаровой Песков: позиция Болгарии в отношении борта с Захаровой абсурдна

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Позиция Болгарии, запретившей пролет правительственного борта с представителем МИД РФ Марией Захаровой в Северную Македонию, «абсурдная и глупая», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, такое поведение болгарских властей вряд ли может быть чем-то объяснено.

Безусловно, подобная позиция болгарских властей вряд ли может быть чем-то объяснена — это первое. Второе — она, конечно, не укладывается ни в какие рамки. Третье — она абсолютно абсурдна и, можно даже сказать, глупа, — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в столицу Северной Македонии, город Скопье, для участия в Совете министров иностранных дел ОБСЕ через Турцию и Грецию. При этом предполагалось, что маршрут пройдет над Болгарией. София до этого выдала дипломатическое разрешение на перелет специального рейса авиакомпании «Россия» через свое воздушное пространство. В результате выяснилось, что разрешение распространялось на Лаврова и других членов делегации, но запрещало пролет Захаровой, «фигурирующей в санкционном списке, согласно действующему праву ЕС». Таким образом, маршрут пришлось изменить.

Захарова назвала произошедшее злобной глупостью русофобов. Она отметила, что в рамках действующего международного законодательства запрет Болгарии был неправомерен.