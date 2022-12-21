В Кремле отреагировали на захват офицеров ВСУ, расстрелявших пленных Песков не подтвердил захват офицеров ВСУ, причастных к расстрелу пленных

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил сведения о взятии в плен бойцов ВСУ, причастных к расстрелу военнопленных россиян в Макеевке, передает ТАСС. Песков добавил, что президент страны Владимир Путин получает доклады о происходящем в зоне спецоперации напрямую по линии военных.

Я не знаю, насколько это достоверно, — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос от журналистов.

20 декабря Военкор Владлен Татарский рассказал о взятии в плен двух офицеров из 80-й аэромобильной бригады ВСУ. Именно эти бойцы из этой бригады подозреваются в расстреле безоружных российских военнопленных в ноябре под Макеевкой.

Видеозапись с пленными бойцами ВСУ размещена в Telegram-канале «Добровольский Live». Там сказано, что подозреваемые в расстреле безоружных солдат были взяты в плен разведчиками из «Барса-13».

В середине ноября в Сети появились видеокадры, на которых украинские солдаты кладут на землю сдавшихся российских военных, потом с беспилотника показаны их тела на залитой кровью земле. Журналист Bild Джулиан Ропке призвал расследовать инцидент в соответствии с верховенством закона.

Агентство Associated Press сообщило, что мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине занимается изучением видео, на котором, предположительно, украинские военные расстреливают российских пленных. В ООН подчеркнули, что все подобные происшествия должны быть расследованы должным образом.