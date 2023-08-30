В Кремле не смогли назвать дату визита Путина в Китай Песков: называть дату визита Путина в Китай преждевременно

Фото: Антона Новодерёжкина/ТАСС/Kremlin/ru

Владимир Путин

Называть дату визита президент России Путина в Китай пока преждевременно, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, на данный момент прорабатывается плотный график обмена визитами на всех уровнях между странами.

Называть дату визита Путина в Китай преждевременно, прорабатывается плотный график обмена визитами на всех уровнях, — сказал Песков.

29 августа Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Путин в октябре планирует посетить Китай для участия в форуме «Пояс и путь» («Один пояс, один путь»). Это может стать первой зарубежной поездкой российского лидера с момента выдачи Международным уголовным судом ордера на его арест.

После того как 17 марта МУС выдал ордер на арест Путина, президент РФ не поехал на саммит БРИКС в ЮАР, состоявшийся 22–24 августа, в котором принял участие по видеосвязи, но на очных встречах Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. В сентябре глава МИД РФ также возглавит делегацию на саммите G20 в Индии, хотя она не является участницей МУС. Кроме того, в августе ожидался визит Путина в Турцию, но впоследствии президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что сам прилетит на переговоры в Сочи.

В последний раз Путин посещал Китай в феврале 2022 года, менее чем за три недели до начала спецоперации на Украине. Тогда российский лидер посетил церемонию открытия Олимпиады в Пекине и провел переговоры с Си Цзиньпином.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что осенью у Путина запланированы поездки за рубеж. Представитель Кремля не уточнил, в какие страны готовятся визиты.