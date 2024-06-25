В Кремле отреагировали на возможное освобождение Ассанжа Песков призвал дождаться большей конкретики по ситуации с Ассанжем

Фото: twitter.com/wikileaks

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев возможное освобождение под залог из британской тюрьмы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва не знает об условиях вероятной сделки журналиста с американскими властями.

Давайте дождемся более подробной информации, если она когда-то будет доступна, — добавил он.

Ранее супруга Ассанжа Стелла заявила, что основатель WikiLeaks окажется на свободе после подписания судьей договоренности между журналистом и Минюстом США. По ее словам, произойдет это во время слушаний на острове Сайпан. Пройдут они уже в среду, 26 июня. Как ожидается, там журналист частично признает свою вину в рамках сделки с американской прокуратурой.

По последним данным, Ассанж покинул британскую тюрьму строгого режима «Белмарш» утром 24 июня, после 1901 дня в ее стенах. Высокий суд Лондона освободил его под залог. Журналист уже вылетел за пределы страны.

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший счел сделку Ассанжа с Минюстом США чудовищным прецедентом, так как журналисту пришлось признать себя виновным ради освобождения из тюрьмы. Эта ситуация, по его словам, негативно скажется на свободе прессы во всем мире.