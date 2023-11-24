В Кремле отреагировали на военные учения Сербии и НАТО Песков: Россия понимает позицию Сербии по НАТО, на Белград оказывают давление

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Россия с пониманием относится к позиции Сербии, которая согласилась на совместные военные учения с НАТО, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, на Белград оказывают постоянное давление.

Мы понимаем, в каком окружении находится Сербия. Разумеется, наилучший способ устраивать отношения — это вести диалог. Сербам очень непросто, они находятся под постоянным давлением, — сказал Песков.

Он добавил, что между РФ и Сербией сложились особые партнерские отношения. По его словам, российская сторона их ценит и будет развивать.

Ранее стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе турне по балканским странам обсудил с президентом Сербии Александром Вучичем возможность проведения совместных военных учений. В свою очередь сербский лидер подчеркнул, что Белград идет на сближение с НАТО, сохраняя свой нейтралитет.

При этом военный корреспондент Александр Коц считает, что совместные учения Сербии с НАТО станут первым шагом к потере суверенитета Белграда. Однако, по его словам, у сербских властей нет выбора в условиях давления со стороны Запада, который требует от Белграда присоединиться к антироссийским санкциям.