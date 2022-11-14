В Кремле отреагировали на визит Зеленского в Херсон Песков напомнил, что Херсон — территория Российской Федерации

Фото: V_Zelenskiy_official/t.me

Владимир Зеленский (в центре)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать визит президента Украины Владимира Зеленского в Херсон, сообщает ТАСС. Представитель Кремля напомнил, что город является частью территории РФ.

Мы оставляем это без комментариев. Вы знаете, что это территория Российской Федерации, — заявил Песков.

Ранее сегодня Зеленский прибыл в Херсон. По прибытии в город глава государства выступил перед украинскими силовиками.

9 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о выводе российских войск из Херсона. Командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин в докладе министру отметил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. По сведениям командующего, все желающие покинули район боевых действий — это более 115 тысяч человек.